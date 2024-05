Autorités fédérale, régionales et sociétés ferroviaires signent la "Charte Cyclostrades"

Les quatre ministres de la Mobilité ont signé avec la SNCB et Infrabel une charte par laquelle ils s'engagent à construire de nouvelles infrastructures cyclables le long des rails de chemin de fer, indique jeudi le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet.

La Charte prévoit aussi de donner au ministre de la Mobilité, en sa qualité de ministre de tutelle des deux entreprises ferroviaires, un rôle de coordination entre les différents acteurs, d'établir des conventions là où elles ne sont pas encore en vigueur et de consolider les contacts entre les différents acteurs, souligne le cabinet.

La "Charte Cyclostrades", fruit d'une concertation lancée en 2021 entre la commission vélo interfédérale, la SNCB, Infrabel, Beliris et les associations cyclistes, prévoit d'améliorer la coopération et la coordination dans le domaine de la politique foncière ainsi que le partage d'informations et de bonnes pratiques entre les autorités publiques et les deux entreprises ferroviaires.

"En nous appuyant sur cet accord très large, nous allons pouvoir construire un véritable réseau d'infrastructures adaptées permettant de rejoindre les gares à vélo de façon confortable et sécurisée", se réjouit Georges Gilkinet.

Le développement de cyclostrades s'inscrit par ailleurs dans le plan "Be Cyclist", le premier plan d'action fédéral de promotion du vélo. Plusieurs mesures ont déjà été mises en œuvre comme l'instauration du registre mybike pour lutter plus efficacement contre le vol de vélos mais aussi l'augmentation du nombre de places de stationnement vélo sécurisé, la généralisation et la hausse de l'indemnité kilométrique vélo ou encore la réforme du code de la route qui deviendra bientôt le Code de la voie publique, rappelle le cabinet.

La Belgique compte à ce jour plus de 4.000 km de réseau cyclable dont plus de 1.200 km d'infrastructures situées le long des lignes de chemins de fer et sur des lignes désaffectées.