Avec son CyberFort, Anvers espère améliorer la sécurité de ses services en ligne

Baptisé "CyberFort Antwerpen", ce projet va bénéficier d'un soutien européen à hauteur de 3,2 millions d'euros, a indiqué jeudi le ministre flamand de l'Innovation, Jo Brouns (CD&V). La ville de Gand va, elle, recevoir 1,2 million d'euros pour un projet analogue.

L'objectif du CyberFort sera de créer un environnement digital sûr et fiable pour les habitants de la métropole, ses entreprises et ses institutions, et éviter ainsi de nouvelles cyberattaques à l'avenir.