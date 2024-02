Avec Victor, l'Intelligence Artificielle devient un outil de campagne du MR

Créé par un trio de jeunes dont le plus âgé a à peine 20 ans, Victor répondra aux questions que les internautes lui poseront au sujet du vaste programme électoral du MR, même sans devoir s'y être plongés.

Cet instrument, un logiciel qui a intégré le programme électoral et les discours des principaux mandataires, répondra au prénom de Victor, en référence à Victor de Laveleye, ex-chef de file libéral. C'est celui-ci qui inventa, aux dires de M. Bouchez, le "V" de la victoire, davantage popularisé à l'échelle mondiale par Winston Churchill.

Selon M. Bouchez, le MR entend être à la pointe du numérique. Certains de ses mandataires ont cette compétence en charge.

Dans son programme électoral, le Mouvement Réformateur soutient que la transition digitale et numérique doit être encouragée tant pour l'économie, que pour la société démocratique avec une attention aux plus jeunes en matière de formation et moyennant des précautions sur le plan de la cybersécurité.

Le MR voit plutôt d'un bon oeil l'arrivée de l'Intelligence Artificielle "qui doit générer une valeur tangible pour les entreprises" et "permettre d'automatiser les tâches répétitives".