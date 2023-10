Aviapartner entre par la grande porte en Afrique

Après avoir remporté il y a quelques semaines un appel d'offres lui permettant d'opérer dans 12 des 15 plus grands aéroports espagnols, la société a décidé de franchir le pas et de s'attaquer au marché africain.

Cela se fera via une joint-venture avec le groupe Colossal, qui emploie près de 2.400 personnes et opère dans six aéroports sud-africains, notamment Johannesburg et Le Cap, respectivement premier et troisième aéroports du continent africain, explique L'Echo.