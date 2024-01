Avortement: le PS espère convaincre le CD&V de se rallier aux conclusions des experts

"Nous avons un texte qui pourrait être voté rapidement, le rapport des experts issus de toutes les universités du pays était très clair: 18 semaines, suppression du délai dit de réflexion, gratuité de la contraception, dépénalisation pour les femmes … nous sommes évidemment d'accord d'intégrer ces conclusions dans notre texte et d'avancer. Et nous espérons convaincre le CD&V de se rallier à cette étude scientifique et d'arrêter le blocage et la flibuste", a souligné le député Patrick Prévot.

Les socialistes sont les auteurs de la proposition de loi dont l'examen au parlement est actuellement suspendu. Dans la majorité, l'Open Vld, Vooruit et Ecolo-Groen ont dit leur volonté de reprendre la discussion et d'aboutir à un résultat avant les élections.