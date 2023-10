Aywaille, Liège et Waremme ont remporté les Trophées BiodiverCité 2023

Aywaille a été distinguée pour l'entretien de ses pelouses sèches, "milieux rares situés à l'ancienne carrière de Chambralles et qui abritent des espèces protégées telles que le lézard des murailles et le criquet à ailes bleues". Liège, de son côté, s'est vu décerner le prix pour son verger restauré et pâturé sur les coteaux de la Citadelle. Waremme, pour la création d'une mare didactique à côté de l'école communale de Bettincourt.

Au total, 26 communes ont déposé leur candidature pour la première édition du concours, qui s'inscrit dans le programme BiodiverCité, lancé en 2021. La subvention annuelle BiodiverCité, octroyée par le Service public de Wallonie (SPW), "a été conçue pour rassembler en un seul programme un ensemble d'actions (comme la semaine de l'Arbre) et de subventions à destination des communes et de leurs citoyens, permettant ainsi de rationaliser les démarches administratives et de globaliser les moyens pour un impact plus fort en faveur de la nature".