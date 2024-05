B-FAST se dote d'une nouvelle vision stratégique pour son vingtième anniversaire

Le Belgian First Aid and Support Team (B-FAST) a reçu une nouvelle vision stratégique mercredi comme cadeau pour son vingtième anniversaire. Son contenu a été expliqué aux bénévoles et au gouvernement fédéral notamment lors d'une fête d'anniversaire à la Bibliothèque royale à Bruxelles. L'accent sera mis davantage encore sur la coopération, en premier lieu avec l'Union européenne.

La nouvelle vision doit permettre à l'organisation de fournir "une assistance professionnelle, efficace et significative" dans les années à venir. La présence à l'événement du commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, devait par ailleurs démontrer l'importance que la Belgique attache à la coordination européenne.

"Le vingtième anniversaire s'accompagne de nouvelles responsabilités, et ce n'est pas différent pour B-FAST", a déclaré le directeur de B-FAST Hans Heeman.

La durée maximale d'une opération B-FAST est désormais étendue de dix jours actuellement à trois mois. Certaines crises plus longues et plus complexes nécessitent une aide d'urgence à long terme.

Des interventions dans des zones instables peuvent également être envisagées en cas de garanties de sécurité suffisantes. L'envoi d'une équipe de reconnaissance multidisciplinaire sur place sera alors "fortement encouragée" pour analyser la situation au début d'une crise et potentiellement "gagner un temps précieux" lors de l'arrivée de la mission B-FAST. Ce fut notamment le cas à l'occasion de la mission l'année dernière après le tremblement de terre en Turquie, la plus grande mission dans l'histoire de l'organisation. Plus de 3.500 patients ont été soignés en seulement trois semaines dans l'hôpital de campagne construit par les Belges.

La nouvelle vision stratégique décrit aussi le rôle de chaque acteur et met l'accent sur la complémentarité des expertises.