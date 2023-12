B Plus décerne le "Prix du courage politique" à Caroline Désir et Bruno De Wever

Le comité directeur de B Plus a choisi de décerner mercredi le "Prix du Courage politique" 2023 au professeur émérite Bruno De Wever (Ugent), d'une part, et à la ministre de l'Education en Fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir (PS) d'autre part.

Les lauréats du prix sont toujours choisis par la direction de B Plus, qui se présente comme "un mouvement pluraliste plaidant pour une Belgique moderne, fédérale et solidaire". Il s'agit, en principe, des personnalités qui, au cours de l'année écoulée, se sont distinguées par leurs attitudes ou leurs positions modérées sur des questions touchant aux relations entre les communautés linguistiques en Belgique.

Selon le comité, Bruno De Wever, frère du bourgmestre d'Anvers et président de la N-VA Bart De Wever, "considère la polyvalence et l'art du compromis pratiqués dans le contexte belge comme des atouts." "Cette année, il a été spécifiquement choisi en raison de sa mise en lumière cohérente des mécanismes de formation nationale cachés derrière la publication du "Canon flamand" et la diffusion de Het Verhaal van Vlaanderen ("L'histoire de la Flandre")", détaille B Plus. "Il considère comme sa tâche de mettre en garde contre des identités imposées d'en haut. Il estime que ce n'est pas à l'État de promouvoir une version particulière de l'histoire comme la seule correcte ou véridique."