Bart De Wever est désigné informateur

M. De Wever est "chargé d'une mission d'information". "Cette mission a pour but d'identifier les partis désireux de former rapidement une coalition stable au niveau fédéral et de dégager ses principales orientations politiques", selon le communiqué diffusé à l'issue d'un entretien d'une heure entre le président de la N-VA et le chef de l'État.

M. De Wever n'a pas fait de déclaration à sa sortie du Palais royal. Il a l'intention de travailler dans la discrétion, indiquait-on dans son entourage.