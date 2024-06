Bart De Wever rencontre aujourd'hui le PTB/PVDA et Groen

Plus tard dans la journée, à 17h00, le bourgmestre d'Anvers aura cette fois un entretien préliminaire avec les co-présidents de Groen, Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout.

On ignore encore ce que fera par la suite Bart De Wever, vainqueur des élections de dimanche. Celui-ci pourrait tenir un second round de discussions préliminaires. Ou accélérer alors le tempo et annoncer d'emblée l'ouverture de véritables négociations pour la formation d'une coalition entre son parti, le CD&V et Vooruit.