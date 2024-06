Bart De Wever se rend mercredi au Palais royal à 10h pour un nouveau rapport

Le 12 juin, le chef de l'État a désigné le président des nationalistes flamands comme informateur en vue de la formation d'un gouvernement fédéral. Il a reçu pour mission "d'identifier les partis désireux de former rapidement une coalition stable au niveau fédéral et de dégager ses principales orientations politiques".

M. De Wever a déjà fait un premier rapport au souverain mercredi passé. Il a indiqué la semaine passée au site d'information W16 que la coalition la plus probable était celle dite "Arizona", soit celle qui réunit les partenaires de négociation en Flandre - N-VA, Vooruit et le CD&V - et du côté francophone - le MR et les Engagés. Les discussions se déroulent en toute discrétion.