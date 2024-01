Bart De Wever sera tête de liste aux élections communales d'Anvers

L'actuel bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever, a été officiellement désigné dimanche comme tête de liste N-VA aux prochaines élections communales dans cette ville, lors d'un congrès du parti au cours duquel le programme électoral a également été finalisé et approuvé.

La semaine dernière, Bart De Wever s'était déclaré candidat au poste de Premier ministre, à l'occasion de la réception de son parti pour la nouvelle année. Mais que l'on ne s'y trompe pas: cela ne l'empêche pas de maintenir ses ambitions anversoises, a-t-il averti dimanche. "Mon cœur bat pour cette ville, notre ville", a déclaré M. De Wever.

Le bourgmestre a fait l'éloge des "magnifiques progrès" réalisés par Anvers au cours des deux dernières législatures, sous la direction de la N-VA. "Nous avons montré au cours des 11 dernières années qu'avec un leadership fort, tout est possible", a-t-il déclaré. "Qu'avec des efforts continus et soutenus, nous pouvons mettre de l'ordre et que la communauté en bénéficie."