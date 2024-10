Be Frameries et MR&Vous s'allie à Frameries et poussent le PS dans l'opposition

Les élections communales ont provoqué un véritable séisme à Frameries où le PS, aux commandes de la cité boraine depuis plus d'un siècle, a été rejeté dans l'opposition à la suite de l'alliance des listes Be Frameries et MR&Vous. La poste de bourgmestre revient ainsi à l'Ecolo Manu Disabato, tête de pont de l'opposition framerisoise, qui a engrangé 900 voix de préférence.