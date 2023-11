Beveren approuve la fusion avec Zwijndrecht et Kruibeke

Le conseil communal de Beveren, en Flandre orientale, a définitivement approuvé, mardi, la fusion avec Kruibeke et Zwijndrecht, a-t-il annoncé mercredi.

"On peut certainement parler d'un conseil communal historique, mardi, à Beveren", a commenté le bourgmestre de Beveren, Marc Van de Vijver. "En tant que troisième des trois partenaires de la fusion, le conseil communal de notre commune a définitivement approuvé la fusion avec Kruibeke et Zwijndrecht. Cela signifie donc que, si la Flandre donne également son feu vert, la fusion sera effective le 1er janvier 2025", a-t-il ajouté.

"Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour modeler cette grande municipalité. L'administration et les responsables politiques devront travailler d'arrache-pied pour que la nouvelle équipe administrative soit opérationnelle et performante au 1er janvier 2025", a conclu le bourgmestre.