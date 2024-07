Biden salue le fait que son rival Trump se porte bien, condamne la violence politique

Joe Biden a été informé des événements au meeting de son rival républicain Donald Trump vendredi soir, annonce la Maison Blanche. Il se dit "heureux d'apprendre qu'il est sain et sauf et qu'il se porte bien", a le président amériain faisant référence à son prédécesseur président. "Je prie pour lui et sa famille, ainsi que pour tous ceux qui étaient présents au rassemblement, en attendant de plus amples informations", a ajouté Joe Biden.