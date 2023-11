"Bien sûr qu'il aurait fallu communiquer", reconnaît l'administration

"A refaire, bien sûr qu'il aurait fallu communiquer. Nous aurions dû faire autrement et on a appris la leçon que l'on a d'ailleurs directement appliquée dans le cas de Ronquières", a-t-elle toutefois admis en reconnaissant également la "cacophonie" des premières recommandations aux communes, dénoncée entre autres, par Jean-Luc Crucke (Les Engagés) et Jacqueline Galant (MR). "Il fallait répondre en urgence à de nombreuses demandes qui venaient de différents intervenants", s'est défendue Bénédicte Heindrichs.

"Au nom de toute l'administration, on présente nos excuses à la population et aux bourgmestres de ne pas avoir pris la mesure de l'ampleur de la colère et des interrogations sur le terrain", a ajouté la responsable