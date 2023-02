The Big Shift, le processus participatif de Vooruit, débouche sur 15 propositions

Rendre l'éducation sexuelle plus moderne et inclusive; rénover massivement les maisons ou encore former contre le harcèlement. Voilà quelques-unes des propositions retenues par les socialistes flamands de Vooruit après "The Big Shift", un processus participatif visant à rapprocher les citoyens des politiques et dont les résultats ont été présentés ce mardi soir.