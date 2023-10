Bilan positif confirmé pour la 44e édition des 24h vélo de Louvain-la-Neuve

Le chiffre d'une centaine d'admissions au poste médical avancé est semblable à celui des années précédentes. Quant à la police, près de 320 agents ont été déployés durant ces 24 heures de course et de fêtes étudiantes, et huit arrestations administratives seulement ont été opérées. Il n'y a eu aucune arrestation judiciaire. Les mineurs d'âge étaient interdits la nuit sur le site et comme cette 44e édition avait lieu durant les vacances des élèves de secondaire, certains auraient pu craindre des soucis sur le plan sécuritaire. Mais le message est visiblement bien passé, et aucun mineur n'a été intercepté après 23h00 sur la dalle de Louvain-la-Neuve.

Le CSE Animations, organisateur des 24h vélo, travaillait depuis le mois de février pour mettre sur pied l'événement, et considère à l'heure du premier bilan qu'il s'agit d'une édition réussie, sans problème d'organisation ou de sécurité.