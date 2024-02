Body Shop supprime 270 emplois et ferme près de la moité de ses magasins au Royaume-Uni

The Body Shop va fermer près de la moitié de ses 198 boutiques au Royaume-Uni après sa mise sous curatelle la semaine dernière. L'enseigne va également se restructurer et supprimer 270 emplois administratifs.

Fondé en 1976 à Brighton, dans le sud du Royaume-Uni, et désormais présent sur 89 marchés dans le monde, The Body Shop vend des produits pour le bain et le corps à base d'ingrédients naturels, des soins de la peau ou les cheveux, des parfums et du maquillage.

Son siège est à Londres et l'entreprise emploie environ 7.000 personnes.