Bon démarrage pour la formation de coursier-cycliste à Bruxelles

Les premières formations au métier de coursier à vélo lancées l'an dernier à Bruxelles donnent des résultats prometteurs, si l'on en croit le ministre bruxellois de l'emploi et de la formation professionnelle Bernard Clerfayt. La formation suscite un grand intérêt de la part des chercheurs d'emploi et des employeurs, assure-t-il via communiqué, lundi.

Le métier de coursier à vélo requiert de nombreuses compétences techniques et sociales. Urbike, Logisticity (et ses partenaires Bruxelles Formation et Actiris), Exaris et l'asbl CyCLO ont créé une première formation dédiée l'an dernier, avec le soutien de la COCOF.

Jusqu'à présent, quarante-cinq chercheurs d'emploi bruxellois ont postulé pour y participer, pour douze places disponibles. Et douze pistes d'emploi ou stages ont été promises par les acteurs de la cyclo-logistique à Bruxelles. Après deux mois de formation, cinq stagiaires ont décroché un emploi dans le secteur, et deux autres poursuivent leur parcours de formation. Onze personnes sur douze ont été au bout du cursus proposé.