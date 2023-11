Bon nombre de nouveaux-nés décèdent de "causes évitables" à Gaza

De nombreux bébés décèdent de causes évitables en raison de l'effondrement du système de soins de santé dans la bande de Gaza, s'inquiètent Oxfam et l'un de ses partenaires sur place, Juzoor. En outre, les femmes enceintes vivent dans des conditions particulièrement stressantes, entraînant une forte hausse de naissances prématurées ainsi qu'une augmentation des cas de décollement du placenta.

"Des nouveau-nés de moins de trois mois meurent de diarrhée, d'hypothermie, de déshydratation et d'infection, car les mères n'ont que peu ou pas de soutien médical et vivent dans des conditions épouvantables, sans eau, sans installations sanitaires, sans chauffage et sans nourriture", explique Oxfam dans un communiqué envoyé jeudi.

À Gaza, plus de 50.000 femmes sont actuellement enceintes, chiffre de son côté Juzoor. "Parmi elles, 5.500 devraient accoucher au cours du mois prochain, ce qui représente environ 180 naissances par jour. On estime que 30% de ces femmes risquent de connaître des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement et auront besoin de soins médicaux supplémentaires."