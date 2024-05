Bons d'Etat: plus de 327 millions d'euros récoltés après cinq jours

Plus de 327,2 millions d'euros ont été levés après les cinq premiers jours de l'actuelle campagne d'émissions de bons d'Etat, selon des chiffres communiqués vendredi par l'Agence fédérale de la dette.

Le montant total des bons d'État souscrits via les établissements placeurs s'élève à 155,223 millions d'euros. Le bon d'Etat à un an a permis de lever 151.428.700 euros et celui à huit ans 3.794.400 euros.

En outre, 10.057 souscriptions ont déjà été effectuées via les Grands-Livres. Pour ces souscriptions, l'Agence fédérale de la Dette a jusqu'à présent reçu un montant de 171,987 millions d'euros.