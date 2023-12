L'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté ses excuses mercredi aux familles des victimes du Covid, pour "la douleur, les pertes et la souffrance", lors de son audition par l'enquête publique sur la pandémie de Covid-19.

"Je suis profondément désolé pour la douleur, les pertes et la souffrance" de ces victimes et leur famille, a dit Boris Johnson au tout début de son audition, prévue pour durer deux jours. Le Covid a tué plus de 232.000 personnes au Royaume-Uni.