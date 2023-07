Bosnie: 28e anniversaire du génocide de Srebrenica sur fond de tensions

Ses propos visent de manière à peine voilée le président de Republika Srpska (RS, entité serbe de Bosnie) Milorad Dodik, qui a refusé à plusieurs reprises de qualifier le massacre de génocide.

Dodik et Schmidt sont enfermés dans une confrontation aux enjeux de plus en plus importants après que le dirigeant serbe de Bosnie a signé la semaine dernière des lois ciblant l'autorité du Haut représentant et de la Cour constitutionnelle dans la RS.

Ces mesures ont été rejetées par le Haut représentant et les puissances occidentales, Washington accusant Dodik de bafouer l'accord de Dayton.