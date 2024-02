Bruno Colmant devient CEO ad interim de la Fondation contre le Cancer

Arrivé au sein du conseil d'administration en octobre dernier, ce dernier est déjà bien au fait des enjeux et du fonctionnement de la Fondation contre le Cancer. "C'est un immense honneur, mais surtout un engagement personnel, de consacrer mon temps, mon énergie et mes compétences à la noble cause de cette belle association", a commenté l'économiste.

Pour les deux co-présidents de la Fédération, les professeurs Pierre Coulie et Eric van Cutsem, "pouvoir compter sur son expertise et sa vision basées sur des années d'expérience à des postes de haute responsabilité a une valeur immense. Cela sera bénéfique pour les chercheurs et les patients et pour tous ceux qui s'investissent sans relâche dans la lutte contre la maladie".