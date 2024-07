Brussels Airport demande un renfort policier pour ses contrôles aux frontières

Ce sous-effectif structurel ne représente toutefois pas une nouveauté. En 2023, il manquait déjà plus d'un tiers du personnel, soit 183 équivalents temps plein. "Cela entraîne des files d'attente trop longues aux contrôles frontaliers, des retards et même des passagers qui manquent leur vol", peut-on lire dans le mémorandum. "Ce problème met en péril l'exploitation du hub pour les vols intercontinentaux et dissuade aussi les compagnies aériennes d'ouvrir de nouvelles lignes vers Bruxelles."

Mercredi, le quotidien Het Nieuwsblad a affirmé que le temps d'attente aux contrôles frontaliers avaient récemment atteint près de deux heures lors d'un pic de fréquentation. Selon Brussels Airport, il s'agit d'une situation exceptionnelle. "Le temps d'attente moyen est de 10 à 20 minutes", a déclaré un porte-parole.