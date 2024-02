Bruxelles et la Wallonie limitent l'exportation de biens à double usage

Les Régions wallonne et bruxelloise ont décidé de renforcer la position, adoptée en 2009 par les trois Régions du pays relative aux exportations de biens militaires à destination d'Israël. Outre l'exportation de matériel militaire, les deux Régions ont ainsi décidé de limiter également celle de biens à double usage et l'octroi des licences de transit, ont annoncé mardi le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) et la secrétaire d'Etat bruxelloise aux Relations internationales et au Commerce Extérieur, Ans Persoons (Vooruit).