Bruxelles et un gouvernorat palestinien signent un accord de coopération

L'accord de coopération au développement met l'accent sur le développement local. Il prévoit que les parties impliquées s'engagent à promouvoir le développement économique, social, sanitaire, scientifique et environnemental au profit des quelque 400.000 habitants du gouvernorat de Ramallah et Al Bireh.

L'accord prévoit également que la Région de Bruxelles et le gouvernorat de Ramallah et Al Bireh échangent leur savoir-faire technique, technologique et administratif et maintiennent des contacts étroits dans un esprit de coopération.

Les contacts entre les deux parties devraient pouvoir déboucher sur des projets de développement pacifique et sur une participation accrue des deux parties aux réseaux internationaux.

L'idée de désigner les territoires palestiniens comme région partenaire de Bruxelles remonte à 2021. Après une analyse et une mission exploratoire, celle-ci a été officialisée en décembre 2022 et les territoires palestiniens occupés ont été choisis comme nouvelle région prioritaire de la coopération au développement de Bruxelles.