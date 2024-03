Bruxelles: fin des travaux des travaux au boulevard fin avril, pour inauguration fin mai

La Ville de Bruxelles y avait vu l'opportunité de reconstruire l'artère en une rue moderne avec des zones vertes reliées par une promenade verte et inclusive avec des dizaines d'arbres et des bancs. Selon l'ancienne échevine en charge, Ans Persoons (Vooruit.brussels), le lieu était destiné à devenir "un lieu de rencontre, relaxation et jeu".

Le budget de la reconstruction s'élève à environ 2,3 millions d'euros. La fin des travaux est prévue pour le 30 avril, après quoi le boulevard Clovis sera officiellement inauguré à la fin du mois de mai.

Le projet de reconstruction n'a pas été sans remous et a rencontré beaucoup d'opposition, notamment lors de l'enquête publique (680 commentaires) La Commission royale des monuments et des sites n'était pas non plus convaincue par les plans de réaménagement.