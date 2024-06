BRUXELLES- Groen récompensé car la qualité de vie s'est améliorée en ville -Van den Brandt

La tête de liste Groen et actuelle ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt a réagi avec le sourire aux résultats provisoires de Groen (près de 24%, soit plus de 3 points de pourcentage de plus en cinq ans) au Parlement bruxellois. "Les résultats sont très positifs, nous sommes même en progression. La qualité de vie dans notre ville s'est améliorée et nous sommes récompensés pour cela", a réagi la candidate écologiste sur le média néerlandophone Bruzz.