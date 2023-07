Bruxelles: les bureaux d'accueil francophones passent dans le giron de la CoCom

La principale nouveauté réside dans l'instauration d'un parcours bruxellois désormais géré par la Commission Communautaire commune, et non plus par la CoCof qui a renoncé à le faire. Subsistera toujours, en parallèle dans la capitale, le "BON", soit le parcours d'intégration que la Communauté flamande a souhaité maintenir.

Depuis le 1er juin 2022, les nouveaux arrivants à Bruxelles ont l'obligation, et non plus simplement la possibilité, de suivre un tel parcours.