"Bruxelles Plante!": 26 idées citoyennes pour végétaliser l'espace public ont été retenues

Le jury a retenu 26 lieux lauréats (13 sur des voiries régionales, 13 sur des voiries communales), totalisant près de 4000 m2 à déminéraliser et végétaliser pour un budget de près de 2 millions d'euros. Ces lieux sont répartis sur toute la Région et proposés soit de manière individuelle soit à l'initiative de plusieurs habitants.

En début d'année, Bruxelles Mobilité lançait en primeur un appel à idées auprès des citoyens pour végétaliser l'espace public. L'objectif était de proposer des projets bottom-up en tirant parti de la connaissance approfondie de leur quartier par les Bruxellois. Cet appel a rencontré un vif succès car plus de 400 idées ont été rentrées par les citoyens.

La concrétisation des projets sera entamée sur terrain dès cet automne. Ces projets permettront de déminéraliser et végétaliser des squares et abords de chaussées, de planter des arbres… mais aussi d'assurer la gestion intégrée des eaux pluviales et favoriser la faune.

Les participants dont l'idée n'a pas été retenue lors de cette édition ne doivent néanmoins pas être déçus: toutes les propositions ont été géolocalisées et seront, dans la mesure du possible et en discussion avec les communes, intégrées à moyen terme lors d'interventions ponctuelles ou lors des réaménagements de façade à façade des espaces publics concernés, a précisé Bruxelles Mobilité, dans un communiqué.