Bruxelles: une nouvelle étape vers l'aménagement de l'école des métiers de la sécurité

Ce centre sera hébergé au 94-98 de l'avenue, à proximité du futur complexe qui hébergera la nouvelle caserne centrale du Service d'Incendie et d'aide médicale urgente (SIAMU).

L'intégration des écoles des services de sécurité, de la prévention et du secours bruxellois au sein du nouvel état-major du SIAMU permettra de nombreuses synergies opérationnelles et économies par la mise en commun d'importantes infrastructures de formation et de logistique. Il restait à compléter le dispositif par des outils plus spécifiques à certaines écoles, comme un espace d'entrainement dédié à la réalité virtuelle (plus de 600m²).