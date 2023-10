Budget: la Ligue des familles appelle à concrétiser les engagements pris depuis 2019

Les différents gouvernements sont en train d'élaborer leurs budgets 2024 et pour la Ligue des familles, c'est la dernière occasion de concrétiser les engagements pris pour cette législature. "À quelques mois des prochaines élections, nombre d'avancées majeures prévues dans les accords de gouvernement et importantes pour le quotidien de centaines de milliers de familles n'ont pas été concrétisées ou ne sont pas allées assez loin", déplore mardi l'association dans un communiqué.

L'argumentation de La Ligue des familles porte principalement sur trois points: les congés pour les parents, la gratuité des fournitures scolaires en 3e et 4e primaire et les temps de trajet en bus scolaire pour les enfants de l'enseignement spécialisé.

"Le gouvernement fédéral s'était engagé en 2020 à réformer les congés pour les parents dans le sens de plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Quatre ans plus tard, outre l'allongement du congé de paternité, les parent n'ont vu aucune amélioration de leurs régimes de congé: au contraire, les crédits-temps ont été rabotés", fustige l'association.