Budget wallon: Les Engagés pointent "le budget langue de bois du gouvernement Pinocchio"

"Qui peut par ailleurs encore croire qu'il n'y a pas de nouvelle taxe alors que des taxes augmentent? La preuve avec le précompte immobilier qui augmente plus vite que l'inflation pour les familles et les ménages avec personne handicapée, ou encore avec la taxe sur les déchets", a-t-il ajouté.

"Qui peut croire que la Wallonie sera à l'équilibre en 2024? C'est mensonger et non conforme aux règles européennes de mettre de côté 'les dépenses uniques et exceptionnelles', comme le fait le gouvernement régional. Des dépenses, ce sont des dépenses et il faut toutes les financer", a souligné le chef de groupe du parti au parlement wallon, François Desquesnes.

Pour Les Engagés, les comptes ne sont pas bons non plus en ce qui concerne les efforts structurels annoncés. "On parle de 3% des recettes. Or, celles-ci s'élèvent à 18,1 milliards dans le budget 2024. Il fallait donc trouver 543 millions d'euros, et pas 500 millions. Il manque 43 millions d'euros", a poursuivi François Desquesnes en regrettant également le manque de transparence quant aux économies réalisées.

"Bref un budget langue de bois qui colle bien au style Pinocchio du gouvernement wallon, le seul à encore croire à ce qu'il raconte", a-t-il conclu.