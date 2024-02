Burkina: au moins quinze fidèles tués dans une "attaque terroriste" contre une église

Au moins quinze fidèles ont été tués et deux blessés dimanche lors d'une "attaque terroriste" perpétrée contre une église catholique, dans le village d'Essakane, dans le nord du Burkina Faso, a annoncé le vicaire général du diocèse de Dori, l'abbé Jean-Pierre Sawadogo.

"Le bilan provisoire fait état de quinze fidèles tués", a-t-il écrit: "12 sur place et 3 décédés au CSPS (Centre de santé et de promotion sociale)" à la suite "de leurs blessures", a-t-il précisé.

Le bilan du vicaire général compte également "deux blessés".

M. Sawadogo dit souhaiter "la paix et la sécurité" au Burkina, fustigeant "ceux qui continuent de semer la mort et la désolation dans notre pays".

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique qui ont fait près de 20.000 morts et plus de deux millions de déplacés internes.