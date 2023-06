Burkina: remaniement partiel du gouvernement

Le Burkina, qui a connu deux coups d'État en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violences djihadistes apparues au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières.

Les violences ont fait depuis sept ans plus de 10.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.

Selon le gouvernement, qui doit organiser des élections en juillet 2024 pour un retour des civils au pouvoir, l'armée contrôle 65% du territoire national.