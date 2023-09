Burkina : seize civils tués dans deux attaques de djihadistes présumés

Seize civils, dont quatre supplétifs de l'armée, ont été tués dans deux attaques de djihadistes présumés, mardi dans le centre-est et l'ouest du Burkina Faso, a appris l'AFP jeudi de sources locale et sécuritaire.

Mardi, "des terroristes ont attaqué un groupe de civils à Koulponsgo" dans le centre-est, "faisant douze morts et deux blessés", a déclaré à l'AFP un habitant de la région, une attaque et un bilan confirmés par une source sécuritaire.

Elle a également affirmé qu'une douzaine de "terroristes" avaient été tués dans les opérations de riposte de l'armée, lancées après les deux attaques.

Depuis 2015, dans la foulée du Mali et du Niger voisins, le Burkina est pris dans une spirale de violences perpétrées par des groupes djihadistes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda.

Elles ont à ce jour fait plus de 17.000 morts civils et militaires depuis huit ans, dont plus de 6.000 depuis le début de l'année 2023, selon l'ONG Acled qui répertorie les victimes des conflits dans le monde.