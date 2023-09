Bus supprimés dans la région de Gembloux: une réunion pour faire face au mécontentement

La réorganisation du réseau TEC dans la zone Gembloux-Basse Sambre, visant à améliorer l'offre et éviter les doublons avec le train, ne fait pas que des heureux, les usagers - et les communes concernées - dénonçant massivement la suppression de différentes lignes de bus. Une réunion entre les différentes parties est prévue avant la fin du mois.

"Une réunion avec les représentants des communes concernées, l''Autorité Organisatrice des Transports collectifs et partagés (AOT) et le TEC est prévue dans le courant du mois de septembre afin d'écouter les remontées des clients, des communes et des forces vives; de partager les actions déjà mises en œuvre ou programmées à court terme par les différentes parties et de prioriser les difficultés majeures résiduelles sur lesquelles une réponse doit pouvoir être apportée", a-t-il indiqué.

Selon le ministre, le TEC a par ailleurs déjà pu adapter son offre depuis la rentrée scolaire sur base des premières remontées de plaintes. "Des analyses d'adaptations supplémentaires sont encore en cours d'étude du côté TEC et de l'AOT, avec notamment l'ajout de parcours plus tôt et plus tard sur certaines lignes et le renforcement de capacité sur des lignes scolaires", a assuré Philippe Henry.