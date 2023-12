Camille Dufour, lauréate du Prix Jeunes Artistes 2023 du parlement de la FWB

Camille Dufour s'est vue décerner mercredi le prix Jeunes Artistes 2023, catégorie photographie, image imprimée et art numérique, du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Il lui a été remis par le président du jury, Matthieu Daele, et le président du parlement, Rudy Demotte.

L'exposition "Un voyage éclairé" met en lumière jusqu'au 5 janvier les œuvres de Camille Dufour et de quatre artistes finalistes du prix : le collectif Cuistax, Xavier Duffaut, François Dujeux et Youqine Lefèvre dans l'atrium de l'Hôtel de Ligne du parlement, à Bruxelles.

Originaire de Mons, l'artiste âgée de 32 ans vit et travaille à Bruxelles. Elle concilie xylogravure, performances et installations. Ses œuvres témoignent "des ravages de nos modes de vie contemporain, des menaces pesant sur notre biodiversité, des crises migratoires ou encore de l'épuisement de nos ressources".

Le prix Jeunes Artistes récompense le travail de jeunes créateurs évoluant dans le domaine des arts plastiques. Les disciplines récompensées changent chaque année selon le cycle suivant: design ; sculpture et installation ; peinture et dessin ; photographie, image imprimée et art numérique.