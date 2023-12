Camille Dufour, lauréate du Prix Jeunes Artistes du Parlement de la FWB

L'artiste Camille Dufour s'est vu décerner mercredi le Prix Jeunes Artistes 2023 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la catégorie photographie, image imprimée et art numérique.

Agée de 32 ans, originaire de Mons mais vivant aujourd'hui à Bruxelles, Camille Dufour concilie xylogravure, performances et installations.

Depuis plus de 20 ans, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles décerne son Prix Jeunes Artistes. Il récompense le travail de jeunes créateurs évoluant dans le domaine des arts plastiques.

Celle-ci est à voir jusqu'au 5 janvier 2023 dans l'Atrium de l'Hôtel de Ligne du Parlement de la Fédération, au 72 de la rue Royale à 1000 Bruxelles, et ce du lundi au vendredi, de 10h00 à 18h00.

Camille Dufour et quatre artistes finalistes du prix - le collectif Cuistax, Xavier Duffaut, François Dujeux et Youqine Lefèvre - présenteront d'ailleurs leurs œuvres dans le cadre d'une exposition intitulée "Un voyage éclairé".

Les disciplines récompensées changent chaque année selon le cycle suivant: Design ; Sculpture et installation ; Peinture et dessin ; Photographie, image imprimée et art numérique.