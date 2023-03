Cancer du sein : fin du remboursement dans les cliniques du sein non agréées

Cette décision fait suite à la publication, jeudi, d'une étude du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) démontrant que les femmes qui sont traitées dans une clinique du sein non agréée ont un risque nettement plus élevé d'en décéder que celles qui se font soigner dans un établissement agréé.

Dans notre pays, une femme sur sept est touchée par le cancer du sein. Bien que la Belgique fasse bonne figure au niveau européen en termes de qualité et d'expertise dans le traitement de la maladie, "nous pouvons faire mieux et nous devons donc oser être plus ambitieux pour sauver des vies", a souligné le ministre de la Santé.