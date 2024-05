CAP48 finance 156 projets avec les dons récoltés en 2023

Grâce aux dons récoltés en 2023, 156 projets sont financés par l'opération de solidarité de la RTBF CAP48, ont indiqué mardi Jean-Philippe Rousseau et Renaud Tockert, respectivement président et administrateur délégué de l'organisation.

Quelque 8,5 millions d'euros ont été récoltés l'année dernière, a précisé M.Tockert lors d'une conférence de presse. Sur ce montant, 11,6% sont consacrés aux frais administratifs et le reste est attribué au financement des projets. La majorité des projets financés s'adressent à un public en situation de handicap (79%) alors que les autres s'adressent aux jeunes en difficulté (21%).

Les soutiens financiers sont destinés à renforcer les ressources humaines et matérielles (35%), à favoriser la mobilité et l'inclusion des bénéficiaires (14%) et à améliorer les structures d'accueil (51%), a détaillé M. Rousseau. Le bilan de l'année 2023 était d'ailleurs dévoilé dans le nouveau bâtiment du CREB, centre de jour pour enfants polyhandicapés non scolarisables, dont la construction a été financée par CAP48.