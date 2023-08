CAP48 lance sa campagne de sensibilisation annuelle sur le thème de l'inclusion

L'organisation CAP48 souhaite devenir "championne du monde de l'inclusion", ont indiqué jeudi les responsables de l'opération de solidarité de la RTBF à l'occasion du lancement de la prochaine campagne de sensibilisation. Pour rendre la société plus inclusive et accessible aux personnes en situation de handicap, l'organisation fondée en 1957 et la RTBF comptent, entre autres, promouvoir la revalidation par le sport lors de cette édition.