Carine Thibaut, nouvelle directrice francophone d'Amnesty International

Criminologue et assistante sociale de formation, Carine Thibault est déjà passée par plusieurs organisations gouvernementales. Elle a ainsi notamment fait ses armes chez Greenpeace en tant que conseillère politique et porte-parole, où elle s'est régulièrement exprimée sur les enjeux climatiques. "Une dimension qu'Amnesty International investit de plus en plus au vu des menaces que la transformation radicale du climat fait peser sur l'ensemble des droits humains", souligne l'organisation.

Carine Thibault a également été directrice des campagnes au CNCD-11.11.11, où elle a sensibilisé la société civile aux enjeux des migrations et des droits des femmes entre autres. Auparavant, Carine Thibaut a également œuvré à l'international avec Médecins du Monde en Haïti, en Uruguay et en Argentine, où ses missions visaient à défendre les droits des femmes et l'accès à un avortement sûr et légal.