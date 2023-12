Carlo Ancelotti prolonge jusqu'en juin 2026 son contrat d'entraîneur du Real Madrid

Carlo Ancelotti, 64 ans, était revenu s'installer sur le banc du Real en 2021, prenant la succession de Zinedine Zidane. L'Italien avait déjà entraîné le club merengue entre 2013 et 2015.

Avec le Real, Ancelotti a remporté deux Ligues des Champions (2014 et 2022), un titre de champion d'Espagne (2022), deux Coupes du Roi (2014 et 2023), deux Supercoupes d'Europe (2014 et 2022), une Supercoupe d'Espagne (2022) et deux Coupes du monde des clubs (2014 et 2022).