Carrefour lance en primeur une nouvelle technologie pour aider les malvoyants

Les deux technologies combinées sont Virtuoz et Navilens. La première propose une carte tactile et audio à l'entrée du magasin pour en décrire l'agencement tandis que la seconde consiste en des QR codes détectables jusqu'à 20 mètres de distance grâce à une application dédiée. Ils doivent donc permettre de guider les personnes aveugles et malvoyantes dans les rayons. Les produits sont également équipés de QR codes spéciaux qui permettent d'obtenir diverses informations sur la composition et le prix.

Environ un Belge sur 100 est malvoyant. Une proportion qui pourrait tripler d'ici 2050 en raison du vieillissement de la population. Le projet-pilote a pour objectif de leur offrir plus d'autonomie.