Carrefour Léonard: le ministre Henry accusé d'abandonner les automobilistes wallons

Les travaux au carrefour Léonard et les embarras de circulation qu'ils provoquent à la sortie de Bruxelles ont percolé jusqu'au parlement wallon. Les députés brabançons Olivier Maroy (MR) et André Antoine (Les Engagés) ont regretté, mercredi, la passivité du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo), accusé "d'abandonner" les automobilistes wallons.

"On ne peut pas rester de marbre devant un tel mépris de la part de la Flandre. Vous n'êtes pas responsable de ce chantier, mais vous semblez le subir. Qu'attendez-vous pour faire entendre votre voix," à l'instar de la Région bruxelloise et de la commune d'Auderghem qui ont tapé du poing sur la table, s'est interrogé Olivier Maroy.

"Les travaux sont menés par la Flandre, mais vous avez aussi une responsabilité. Vous êtes le défenseur de la mobilité wallonne. J'ai le sentiment qu'on est face à une ministre flamande provocatrice et sourde. Et de l'autre côté, on a un ministre wallon muet et qui est déjà battu avant d'avoir commencé le combat", a renchéri André Antoine.

"Je comprends le désarroi des personnes que cela impacte au quotidien, mais nous n'avons pas de prise directe sur cette situation", leur a répondu le ministre Henry. "C'est extrêmement dommageable pour ceux qui doivent emprunter cet itinéraire. Je rappelle quand même qu'il y a d'autres formules. Je sais que ce n'est pas la panacée, mais c'est une vraie offre alternative et c'est peut-être, pour certains, l'occasion de la tester", a-t-il ajouté.