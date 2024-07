Casting ministériel annoncé en début de semaine prochaine; congrès de participation samedi

Si les grandes lignes des Déclarations de politique régional et communautaire ont été présentées jeudi après-midi à Namur, le casting des ministres qui seront chargés de les appliquer n'est pas encore fixé. Il devrait être dévoilé lundi ou en tout cas en début de semaine prochaine, ont indiqué Georges-Louis Bouchez et Maxime Prévot, les présidents du MR et des Engagés.