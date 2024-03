Ce permis sans contrainte, sur le dos des habitants, est une "mascarade"

Pour M. Cerexhe, le plafond de 240.000 vols par an fixé par la ministre flamande de l'Environnement Zual Demir (N-VA) à partir de 2032, permet encore un scénario de croissance de 13 % par rapport aux 212.000 mouvements de 2023. Le permis impose par ailleurs une réduction de 30% du nombre de personnes gravement privées de sommeil d'ici 2032.

"Nous demandions un plafond à 220.000 mouvements par an, l'interdiction des vols de nuit de 22h à 7h, et l'interdiction d'accès à l'aéroport pour les avions les plus bruyants", a énuméré le bourgmestre.

"La Commission régionale flamande des permis environnementaux proposait de rendre un avis favorable sous conditions pour Brussels Airport, de limiter le nombre de mouvements à maximum 234.000 à partir de 2030, et surtout de durcir progressivement le principe des nuits silencieuses le week-end. Cette commission suggérait de n'autoriser, dès 2026, ni décollage ni atterrissage entre 1h et 5h du matin les vendredi, samedi et dimanche. À partir de 2030, l'interdiction serait d'application de 23h à 7h, avec quelques exceptions."

Mais il n'en est rien. "Madame Demir agit, guidée uniquement par les intérêts de l'aéroport".